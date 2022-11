“Leao figlio di p*****a” Al Milan sono disperati | la situazione degenera

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 12 novembre 2022) Sta succedendo di tutto intorno alla figura dicon i tifosi decisamente infastiditi dal suo comportamento; andiamo a capire il perché. Nelle ultime settimane si sta vedendo undiverso dal solito, un giocatore che sta faticando ad imporsi secondo le sue straordinarie doti tecniche ed è chiaro come, senza il suo uomo migliore, ilperda molto a livello di pericolosità. Prendendo in esame le ultime due trasferte dei rossoneri, contro Torino e Cremonese, oltre ad essere arrivato un solo punto si è visto undecisamente sotto tono. Clamorosa, in negativo, la prestazione del portoghese contro i ragazzi di Juric in un primo tempo dovesbaglia due gol praticamente fatti. Sembra avere la testa da un’altra parte e questo non piace ai tifosi con una frase decisamente da ...