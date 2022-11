Lazio | Immobile non ce la fa | il bomber salterà la trasferta contro la Juve

Cirosente ancora dolore e non parte per Torino, mentre Vlahovic dovrebbe tornare a sedersi in panchina pronto per essere utilizzato a gara in corso. Con il serbo torna anche Chiesa dopo aver ...Secondo 'Il Messaggero', il leader offensivo nonché capitano della, Ciro, sarà assente per la sfida cruciale contro i bianconeri.Immobile non ci sarà contro la Juventus: l'attaccante della Lazio continua a sentire fastidio e non partirà per Torino ...Altra tegola per i biancocelesti, in vista della sfida contro i bianconeri allo Stadium: ancora fastidi muscolari per l'attaccante ...