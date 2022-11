ilmattino.it

A dare l' allarme è stato proprio il bambino . Il suo pianto disperato all'interno dell' auto nel parcheggio di un centro commerciale ha richiamato l'attenzione dei passanti che hanno subito chiamato ...... rimuovendo un video in cui la tata diceva alqualcosa del tipo: "Ancora un sorrisino, ... Genitori cheil lavoro per portare i figli ai provini per gli spot, dove se vengono presi ... Lasciano il figlioletto di 3 anni solo in auto: «Piangeva disperato». Salvato dai passanti A dare l'allarme è stato proprio il bambino. Il suo pianto disperato all'interno dell'auto nel parcheggio di un centro commerciale ha richiamato l'attenzione dei passanti ...Due coniugi 39enni di origine pakistana sono stati denunciati dai Carabinieri di Cagliari per abbandono di persone minori o incapaci. I due avrebbero lasciato il bimbo di tre anni e mezzo da solo in a ...