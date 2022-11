Agenzia ANSA

Il pianto disperato di un bambino di 3 anni e mezzo, chiuso in auto da solo nel parcheggio di un centro commerciale, ha richiamato l'attenzione dei passanti che hanno subito chiamato i carabinieri. A ...Durante la visita saranno allestiti laboratori e giochi a misura di(balli, canti e uno ... dove i teneri cavallini siaccarezzare e sono disponibili per una foto ricordo. Informazioni ... Lasciano bimbo solo in auto, genitori denunciati a Cagliari - Cronaca La piccola ha attirato l'attenzione dei vicini col suo pianto disperato: gli agenti l'hanno tratta in salvo e denunciato i genitori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...