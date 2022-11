Lando Buzzanca | incidente per il celebre attore | le sue condizioni di salute

(Di sabato 12 novembre 2022) Unin queste ore ha portato al ricovero di. Andiamo a vedere come sta l’oggi. Nelle ultime oreè stato protagonista di uno sfortunato. Da tempo ricoverato in Rsa, l’è stato trasportato in ospedale dopo che è caduto dalla carrozzina: come sta. Grande paura in queste ore L'articolo proviene da Inews24.it.

Si indaga sulla dinamicaricoverato in ospedale: 'È caduto dalla carrozzina'. Come sta l'attore Papà e fidanzato a processo Il padre della ragazza, 54 anni, è finito sotto processo con ...ricoverato in ospedale: come sta l'attore 'Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso - spiega a Barbara D'Urso il figlio dell'attore, parlando di conseguenze ...Paura per Lando Buzzanca. Da tempo ricoverato in Rsa, l'attore è stato trasportato in ospedale a seguito di una caduta, che ha subito allarmato i familiari. A raccontarlo è ...Un incidente in queste ore ha portato al ricovero di Lando Buzzanca. Andiamo a vedere come sta l’attore oggi. Nelle ultime ore Lando Buzzanca è stato protagonista di uno sfortunato incidente. Da temp ...