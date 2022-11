Lancini | ex agente di Belotti | «L’ho portato in Tribunale»

(Di sabato 12 novembre 2022) Sergio, exdi Andrea, ha parlato a Tuttosport sulle varie questioni economiche con il suo ex assistito Sergio, exdi Andrea, ha parlato a Tuttosport sulle varie questioni economiche con il suo ex assistito. Le sue dichiarazioni: «in. Non ho mai ricevuto un compenso dal suo arrivo al Torino in poi e per questo ho dovuto rivolgermi alle autorità. Uno scherzo da 5 milioni ma ora valuterà il giudice». L'articolo proviene da Calcio News 24.

35 Sergio, ex -dell'attaccante della Roma, Andrea Belotti , ha concesso una dura intervista a Tuttosport in cui evidenzia come si sia rotto irreversibilmente il rapporto con la punta ex - ...Sergio, storico exdell'attaccante, ha parlato a 'Tuttosport' del calciatore con cui il rapporto si è concluso in maniera decisamente burrascosa. Che ricordi ha del periodo in granata ...Purtroppo per lui non per merito dei suoi gol ma per una questione legata al suo ex agente Sergio Lancini. Durante un’intervista rilasciata a Tuttosport, Lancini ha parlato della rottura col “gallo” e ...Sergio Lancini, storico procuratore del Gallo fino a 4 anni fa, si sfoga sulla fine del rapporto con il giocatore: "Volevo portarlo al Milan, all'improvviso non mi ha più risposto al telefono. Uno 'sc ...