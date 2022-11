La stretta del governo su sbarco migranti e Ong? Sondaggio | la maggioranza degli italiani con la Meloni

il Dolomiti

Unache secondo i calcoli dell'esponenteCarroccio, già sottosegretario al Lavoro nel 2019 quando il governo Lega - M5s varò l'Rdc, dovrebbe colpire un beneficiario su tre. " Il sussidio ...La posizione di Open Arms Open Arms, in merito a un'eventualegoverno Meloni sulle ong che salvano i migranti in mare, ha dichiarato all'Ansa che "l'ipotesi che il nuovo governo ... Segue le indicazioni del navigatore con il camion e resta bloccato in una strada troppo stretta (FOTO): in azione i vigili del fuoco Perez 5 : stringe spesso per aiutare Bijol in marcatura su Osimhen o per provare a schermare gli inserimenti di Zielinski ma senza troppa efficacia. Si trova fuori posizione sul terzo gol avversario.La nazionale di Crowley conquista un altro storico successo a Firenze: sei anni dopo la vittoria sul Sudafrica festeggia il trionfo ...