La Russia perde Kherson e Dugin chiede l' addio di Putin

(Di sabato 12 novembre 2022) Ieri mattina alle prime luci dell’alba l’esercito russo impiegato sulla riva destra del fiume Dnipro ha abbandonato la città di. L'ordine impartito dalle forze di Kiev ai militari russi è quello di «Arrendersi immediatamente perché ogni soldato russo che resisterà sarà eliminato». Mentre ieri la bandiera ucraina veniva di nuovo issata nella centrale Piazza della Libertà la popolazione è uscita dai rifugi per festeggiare e ci sono stati caroselli di auto, soldati sollevati dalla folla, grida di gioia, abbracci e tante lacrime anche per chi è morto per mano dell’invasore russo. Le forze russe sono state costrette ad abbandonare l'unico capoluogo di provincia che erano riusciti a conquistare dall’invasione di febbraio. Proprio come la fallita conquista di Kiev, mantenereera diventato semplicemente insostenibile.Si tratta dell’ennesimo ...