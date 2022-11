La profezia di Nikola Tesla | l’uomo indefinibile che ha inventato il ventunesimo secolo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 novembre 2022) L’inizio, e? proprio il caso di dirlo, e? folgorante. Sulla piccola cittadina di Smiljan, in Croazia, la notte del 10 luglio 1856 si abbatte un fragoroso fortunale. Non e? il classico temporale estivo, sembra un flagello biblico, con raffiche di vento e muri d’acqua e grandine. Nella sua casa, distesa sul letto, una donna si contorce per i dolori del parto imminente. L’atmosfera non e? delle più propizie per un evento del genere: rumore infernale, porte che sbattono, vetri che scoppiano, candele che si spengono, buio totale. A mezzanotte in punto le urla della puerpera vengono inghiottite dal rombo di un tuono e sovrastate dalla deflagrazione di un fulmine che si e? abbattuto nel bosco vicino. Illuminato dal riflesso della saetta, il suo bambino appena nato. La prima luce vista dagli occhi die? una formidabile scarica elettrica in cielo. ...