La prima “meraviglia” di Cannavaro | ribaltato De Rossi | la Strega vede la luce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFerrara – Lavittoria di Fabiocoincide con ladelusione per Daniele De. Storie di campioni del mondo che si intrecciano in uno Spal–Benevento, caratterizzato da una direzione di gara discutibile su entrambi i fronti. Vincono i gialloe lo fanno ribaltando gli estensi, passati in vantaggio con Esposito, ripresi da Capellini e superati da La Gumina. Un successo meritato, nonostante la sfida del “Paolo Mazza” non sia stata di quelle memorabili. Qualcosa in più, però, ha fatto il Benevento, riuscendo a non disunirsi dopo lo svantaggio, a restare in partita in seguito al gol annullato a Capellini per una “generosa” chiamata del var e a sfruttare il rosso diretto nei confronti di Peda, estratto con troppo zelo dall’arbitro ...