La pace? Adesso è scontro Biden-Pentagono sulla trattativa con la Russia

(Di sabato 12 novembre 2022) "Kherson è nostra". Così ha esultato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella giornata che ha sancito il ritorno della città in mano ucraina. Una "giornata storica" secondo Zelensky, che la "gente di Kherson stava aspettando". "Non hanno mai rinunciato all'Ucraina. La speranza per l'Ucraina è sempre giustificata e l'Ucraina restituisce sempre la propria", ha commentato ancora il presidente ucraino. Kiev fa festa, dunque, mentre il ritiro da Kherson non è stato visto come una "umiliazione" per la. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha ribadito come la regione di Kherson resta "territorio russo" dopo l'annessione dei territori ucraini. Continua a restare motivo di discussione, poi, la possibilità di una soluzione negoziale tra Mosca e Kiev. Zelensky e i suoi hanno, fino ad ora, respinto ogni apertura al dialogo, sostenendo che ...