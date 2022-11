La Nuova Zelanda ha vinto la Coppa del Mondo di rugby femminile

Oltre ai Test - Match autunnali di rugby, nella Casa dello Sport di Sky anche la Rugby World Cup femminile, attualmente in corso di svolgimento in, la Rugby World Cup maschile 2023, il ...(diretta) da Auckland [] Telecronaca: Armando Palanza e Maria Cristina Tonna ore 09:30 Rubrica: Radiocorsa a cura di Andrea De Luca e Beppe Conti ore 10:30 Speciale Tg ...Altro weekend di grande rugby su Sky Sport e in streaming su NOW. L'appuntamento più atteso è il test match dell'Italia, che alle 14 affronta al Franchi di Firenze l'Australia. Ma non solo azzurri, in ...L’animale è uscito dall'acqua ed è atterrato sopra un peschereccio nelle acque al largo di Whitianga, in Nuova Zelanda di E.B. / CorriereTv Uno squalo di 150 chili ha appena abboccato… Leggi ...