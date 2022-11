Globalist.it

Lo dice Nicola Molteni () sottosegretario all'Interno. L 'Italia "è uno Stato sovrano ed è nel suo diritto difendere i confini - aggiunge - cosa che fanno peraltro i francesi come anche gli ...Poi Maran: 'Noi siamo cittadini lombardi e la prossima sfida è che si sceglierà la ... andiamo a sfidare non solo il nostro campo ma anche la. In questi decenni laha fatto dell'... La Lega attacca la Francia e le Ong: “Non salvano naufraghi ma raccolgono migranti” Nicola Molteni (Lega) sottosegretario all'Interno torna sullo scontro diplomatico con la Francia e accusa ancora le Ong ...Dopo il tumultuoso pari con il Sassuolo e le polemiche legate a Kasdorp la Roma torna in campo per l'ultima gara prima della sosta. Domani all'Olimpico... Sport E Vai ...