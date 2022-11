La Gazzetta dello Sport

Sorrideva, era contento per il suo amico e per la. Ma sta andando contromano rispetto alla squadra: lain questi mesi è cresciuta fino a raggiungere il secondo posto, lui si è eclissato. ...Uomo d'ordine e combattente LUIS ALBERTO 6 Non è aria, non c'è spazio per le. Sarri vuole una ... pressing vincente su Ibanez e palla a Felipe per l'1 - 0, che rende il derby bello per la. ... La Lazio fa magie senza mago... Luis Alberto tra mal di pancia e valigie pronte E poi Blas Roca Rey con il figlio Rocco ne Il mondo di Blas, storie di ordinaria magia; Tante facce nella memoria, regia Francesca Comenicini con Lunetta Savino, Carlotta Natoli, Bianca Nappi, ...Juventus-Lazio, i precedenti sorridono a Massimiliano Allegri: riviviamo le emozioni delle passate stagioni, da Milinkovic-Savic a Del Piero ...