(Di sabato 12 novembre 2022) Londra, 1945. Durante una gita scolastica, un tredicenne inglese assiste alla visione di Amanti perduti, splendido film drammatico di Marcel Carné. Le luci si spengono, le scene si susseguono sul grande schermo finché a un tratto il clown interpretato da Jean-Luis Barrault si sgonfia a terra per poi rizzarsi quasi fosse un giocattolo. Quella sequenza trasmette al giovanela consapevolezza di come un’illustrazione possa raccontare una storia mettendola in scena. Un insegnamento che ne caratterizzerà per sempre visione, stile e lavoro. Nel bellissimo Il libro di, a cura di Jenny Uglow edito da L’Ippocampo, viene ripercorsa l’intera vicenda artistica dell’artista inglese, permettendo al lettore di compiere un lungo viaggio tra eventi e fantasie....

Il Fatto Quotidiano

La danza non è un'per avere successo. Ma un dono per dare agli altri un'emozione". (Merce ... notte e giorno scorre per il mondo e danza in ritmica misura.È la stessa vita che germoglia...Come definirebbe la suaBasta guardare le sue sculture per capire quanto mio padre si ... la prima è una giovane donna, sensuale, che sprigiona una femminilità libera da pudori e l'altra ... La gioiosa arte di Quentin Blake nel dipingere sogni, bambini e ospedali Aria di Natale per la Posta: ecco ‘Auguri gioiosi’, l’emissione dedicata alle festività. Il gigante giallo rende pure omaggio all’arte sacra ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...