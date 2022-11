Tiscali Notizie

Scene di gioia e giubilo in serata nella Piazza Maidan nel centro di Kiev dopo l'annuncio della liberazione di Kherson, rinconquistata dall'esercito ucraino dopo il ritiro delle forze russe. 12 ...KHERSON LIBERA - Nonostante il gelo, è un mezzogiorno caldo quello di Kherson, quando si issa la bandiera ucraina nel cuore della città. È il caldo dellache si accalca e festeggia: 'I nostri partigiani hanno issato la bandiera ucraina' urlano le autorità. Su Twitter un video mostra i soldati russi che se ne vanno a piedi. Il ministro degli ... La folla esulta a piazza Maidan a Kiev per liberazione di Kherson Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'esercito ucraino è entrato nella città di Kherson. Lo ha annunciato il ministero della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, confermando le prime notizie e i video diffusi sui social media che mostrano ...