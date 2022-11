Il Post

Una pericolosa deriva degli alimenti creati in laboratorio iniziata con ladella società americana Beyond meat e sostenuta da importanti campagne di marketing che tendono a nascondere i ...Una petizione per dire NO allo sbarco sulle nostre tavole del cibo in provetta, dallaal latte senza mucche fino al pesce senza mari, laghi e fiumi, perché già ad inizio 2023 potrebbero ... La finta carne è in vera crisi Stampa No a latte senza mucche, alla carne in laboratorio e al pesce senza mare. È partita anche in Campania la mobilitazione di Coldiretti per raccogliere su tutto il territorio nazionale le firme ut ...Commenta questa storiaSospensioneIl futuro della carne vegetariana doveva essere cucinato alla perfezione. Negli ultimi anni, Capitale di aziende e ...