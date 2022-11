La filosofia della racchetta

Leggi su panorama

(Di sabato 12 novembre 2022) Federer, Nadal e Djokovic. Nessuno più di loro ha saputo lasciare un’impronta indelebile nel tennis contemporaneo. In un libro, il saggista Carlo Magnani racconta la storia di questo sport e dei suoi campioni come metafora in cui poter rintracciare le problematiche culturali e sociali del presente. «Se Dio è morto, allora tutto è permesso?». L’interrogativo radicale di Fëdor Dostoevskij si trasforma in una pallina gialla, va a rimbalzare su un rettangolo di terra rossa e somiglia a un passante incrociato. O a una smorzatona fetente di quelle che Carlos Alcaraz, ragno di Murcia, piazza agli avversari per attirarli a (o nella) rete. Se Dio è morto è permesso che in una semifinale dello Slam Jimmy Connors entri nella metà campo di Corrado Barazzutti e cancelli con il piedino un’impronta dubbia? È lecito che uno svedese «bimane» con una Donnay nera rivoluzioni in chiave socialdemocratica ...