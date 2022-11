La doppia chance di Inter e Juventus di recuperare il Napoli

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 novembre 2022) Se è vero che la storia insegna (ma su questo si dividono gli esperti), non dobbiamo considerare chiusa la partita dello scudetto. La storia, appunto, è piena di rimonte, di risalite inaspettate. Il campionato si ferma di botto, come una nave in avaria in mezzo al mare, e tutti scappano sulle scialuppe in direzione del Qatar. C’è un Mondiale da giocare, il più assurdo di sempre, in pieno inverno, racchiuso in un fazzoletto di terra, di sabbia, organizzato da un paese il cui luccichio nasconde la polvere grigia di mille contraddizioni, soprusi e prevaricazioni sociali. Verrebbe voglia di dire, fatevi pure la vostra festa che a noi piace il silenzio, se non suonasse la campana dell’invidia per non essere stati invitati a quella festa. Non ce lo siamo meritati, principalmente per presunzione, vanità, distratti dalla nostra improvvisa e inaspettata bellezza. E mentre tutto il circo ...