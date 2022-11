La conferenza pregara del tecnico nerazzurro

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022) 11 Novembre 2022 Il Pisa Sporting Club torna dopo 30 anni ad affrontare il Cagliari in una sfida di campionato. Un match importante contro un avversario dal valore assoluto che i nerazzurri hanno preparato con grande attenzione in questa settimana che precede l'ultima pausa del campionato in programma dell'anno solare. Questa l'analisi delLuca D'Angelo nella tradizionalestampa della vigilia: "Tutte le partite sono complicate e quella di domani è peraltro molto importante visto l'avversario che ci troviamo di fronte: il Cagliari è tra le migliori squadre del campionato e quindi se vogliamo vincere dobbiamo puntare sulle qualità che abbiamo, dando intensità al nostro gioco e stando bene in campo. Dovremo attaccare con tanti uomini e difendere di squadra. Indisponibili? Abbiamo recuperato tutti"