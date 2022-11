(Di sabato 12 novembre 2022) Il governo cinese hacosiddetta” , il piano di azione aggressivo e unilaterale messo in atto per arginare la pandemia da coronavirus con test di massa, tracciamenti e quarantene. La decisione del

Il Post

Ai dati sull'inflazione si aggiunge una notizia positiva dalla, dove le autorita' hannole restrizioni previste dal piano 'zero Covid' a contrasto della pandemia. Sull'azionario, il ...Nella notte sono anche arrivate notizia positive dalla, che ha dichiarato che avrebbealcune misure anti - Covid. Oggi a guadagnare è sopratutto il Nasdaq , dato che l'inflazione ... La Cina ha allentato alcune misure restrittive nell’ambito della strategia “zero COVID” (Teleborsa) - Seduta per lo più positiva tra i listini del Vecchio Continente, dopo i rialzi delle Borse asiatiche (con Cina che ha dichiarato che avrebbe allentato alcune misure anti-Covid), ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...