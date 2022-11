La casa va a fuoco | 28enne si butta dalla finestra per salvarsi | il video choc diventa virale

Un incendio è scoppiato all'interno dell'appartamento all'ultimo piano di un vecchio palazzo e i vigili delnon hanno modo di raggiungere il ragazzo che in quel momento si trovava in. E, ...... lo hanno reso urgente, per provare a gettare acqua sul. Mondo Joe Biden e Xi Jinping si ... ha dichiarato l'inquilino dellaBianca, che ieri in Cambogia ha illustrato la sua visione di un "...Quanto accaduto a Cosenza sta facendo il giro del web. Un incendio è scoppiato all'interno dell'appartamento all'ultimo piano di un vecchio palazzo e i vigili del fuoco non ...La realizzazione di 2 nuovi poli di Protezione civile e di una caserma dei Vigili del fuoco volontari, oltre all’ampliamento e alla manutenzione della «casa» di altri due Corpi. Sono interventi import ...