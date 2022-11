LA CACCIA di Marco Bocci al 40° Torino Film Festival

(Di sabato 12 novembre 2022) Sarà presentato fuori concorso al 40° TFF –, nella sezione “Favolacce”, Lache segna il ritorno dietro la macchina da presa di. Che tipo diè “La”? Dopo il riuscitissimo esordio nella regia con A Tor Bella Monaca non piove mai (2019). Laè un dramma familiare che segue la storia di quattro fratelli, tre maschi e una femmina, che si riuniscono, dopo svariati anni di lontananza, per l’improvvisa morte del padre. Il cast A vestire i panni dei protagonisti, Laura Chiatti, che condivide per la prima volta un set con il marito, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti. Produzione Il– prodotto da Santo Versace e ...

CinemaItaliano.Info

Il Consiglio di Stato stoppa nuovamente lasulla collina di Costagrande torna a essere proibita. Il Comune ha fatto ricorso contro la ...Bertello Ricevi le nostre ultime notizie da Google ...Il Rimini adel gol perduto (è rimasto a secco in tre delle ultime quattro partite) e della vittoria ... C.,Gaburro . Mister, è il primo momento davvero delicato per i biancorossi in questa ... TFF40 - Anteprima assoluta per "La Caccia" di Marco Bocci E' la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia la rivale di stasera della Vero Volley Milano, impegnata alle 20.30 nell'anticipo di serie A1. Le brianzole andranno a caccia della sesta vittoria consecut ...CAERANO SAN MARCO/CORNUDA (TREVISO) - Rapina armata in tabaccheria a Caerano San Marco e in un negozio di tessuti a Cornuda. Il fatto è accaduto questa sera, 11 novembre, intorno ...