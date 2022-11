Kvaratskhelia pazzo di Kim | “È tra i migliori al mondo”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 novembre 2022) Arrivato quest’estate dal Fenerbahce per sostituire un colosso come Kalidou Koulibaly, il sudcoreano Kim Min-jae non è stato accolto con grande entusiasmo dal tifo partenopeo. Sono bastate poche partite per prendersi in mano la difesa del Napoli, far ricredere tutti e far “dimenticare” il Comandante. Non si contano gli elogi e i complimenti per le prestazioni straordinarie in campionato e Champions League: da molti, Kim è considerato il miglior acquisto estivo del Napoli, anche più di. Ed è stato proprio il georgiano l’ultimo in ordine cronologico a parlare benissimo del suo compagno di squadra. Kim Min-jae (Getty Images)Kim, il georgiano elogia il suo compagno di squadra Intervistato ai canali ufficiali della Serie A,ha anche parlato di Kim, suo compagno di squadra e tra i ...