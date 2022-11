Kvaratskhelia e il retroscena su Spalletti | ' Ecco cosa mi ha detto di fare'

, la nuova stella del Napoli , ha parlato ai canali ufficiali della Serie A, iniziando da quello che può essere un suo pregio o difetto: "Amo molto avere la palla tra i piedi. A volte ...Il mister di Certaldo, poi, ha svelato unsul rinnovo di Anguissa, da poco ... Napoli - Udinese, Spalletti su: 'Domani è ancora out'Dopodiché, Spalletti si sofferma sulle ...Il georgiano racconta: “Kim Meraviglioso, ama scherzare e con lui è difficile restare seri. Vorrei tanto giocare Napoli-Udinese” ...Out per infortunio, Kvicha Kvaratskhelia s'è raccontato ai canali ufficiali della Lega Serie A che l'hanno presentato come una delle stelle del campionato ...