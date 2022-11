Kokorin | l’offerta di un’attrice porno nel 2015 se avesse segnato cinque gol

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Al calciatore russo Aleksandrè stata offerta una “sessione di sesso di 16 ore” se fosse riuscito a trovare la retevolte prima della fine della stagione. Alina Yeremenko,che usa il nome d’arte Alina Henessy, ha fattonelquando giocava per la Dinamo Mosca. Durante una chiacchierata con Russia Eurosport, a Yeremenko è stato chiesto di valutare i giocatori russi in base al loro aspetto.ha ricevuto 10/10 e dopo aver sentito che stava lottando sul campo, gli ha inviato un messaggio personale. “Se prima della fine del campionato la Super League russa Alexandersegneràgol, prometto di organizzare una maratona sessuale di 16 ore con lui come ...