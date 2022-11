Kiev | la guerra continua | liberazione Ucraina va avanti

(Di sabato 12 novembre 2022) Parlando al vertice dell'Associazione delle nazioni del sud - est asiatico in Cambogia, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato oggi che la ", la lotta per la ...

Ma lacontinua", ha detto ai giornalisti a Phnom Penh. Kuleba ha detto di comprendere che "tutti vogliano che questafinisca il prima possibile. Siamo sicuramente quelli che lo vogliono ...Certamente siamo quelli che la vogliono più di chiunque altro", ha proseguito il capo della diplomazia di. 'Ma finché lacontinuerà e vedremo la Russia mobilitare altri coscritti e ...Dopo la liberazione di Kherson , l’Ucraina non intendere rallentare la guerra di fronte all’arrivo dell’inverno , ma andrà ...La guerra va avanti, la lotta per la liberazione dell'Ucraina non si ferma. Da Kiev c'è un fronte compatto, il morale è altissimo dopo… Leggi ...