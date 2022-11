Kherson | Zelensky rilancia | ' Libereremo Donbass e Crimea'

(Di sabato 12 novembre 2022) La sensazione è che i proclami di Kiev siano un espediente psicologico per alzare la posta in vista di possibili trattative. ma chissà. Oggi sentiamo tutti insieme l'euforia. Non so se ci sia una ...

...a far credere che io e i patrioti russi ci siamo rivoltati contro Putin dopo la resa di, ... GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24 ) Il post di Dugin vedi anche: "Negoziati ...Sull'edificio che ospita il municipio di, accanto a quella Ucraina, è stata issata anche la bandiera dell'Unione Europea. Intanto nel pomeriggio nella città appena liberata dai russi, viene ...La guerra in Ucraina giunge al 262esimo giorno. Zelensky annuncia i prossimi obiettivi della controffensiva ucraina: "Libereremo anche il Donbass e la Crimea". Aleksandr Dugin, filosofo e ideologo del ...KIEV (UCRAINA) - "Oggi sentiamo tutti insieme l'euforia. Non so se ci sia una persona che non ha visto il video del nostro popolo a Kherson che incontra i difensori ucraini. E vedremo molti altri inco ...