Kherson è riconquistata | ma la normalità è ancora lontana | scatta il coprifuoco

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo la ritirata della Russia e la riconquista dell'Ucraina le autorità della città dihanno introdotto unserale e notturno per garantire la sicurezza dei residenti. Ad annunciarlo è stato in un videomessaggio il capo dell'amministrazione militare regionale, Yaroslav Yanushevich: «Il nostro compito è garantire la vostra sicurezza. Pertanto, siamo costretti ad introdurre ila partire da oggi, dalle 17:00. alle 8:00. L'ordine è stato firmato dal capo dell'amministrazione militare della città di». Yanushevich ha anche avvertito che l'uscita e l'ingresso in città saranno limitati a causa delle operazioni di sminamento. Ma Kiev non cala l'attenzione nella guerra dopo il raggiungimento dell'obiettivo. Yuriy Sak, consigliere del ministro della Difesa ucraino ha lanciato un ...

