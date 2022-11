Kherson | almeno 10 mila soldati russi intrappolati nella riva destra del fiume Dnipro

Guerra in Ucraina , ogni giorno si combatte. Secondo le forze armate ucraine sono10 mila i soldati russi rimasti ancora sulla riva destra del fiume Dnepr (Dnipro) adopo il ritiro della maggior parte delle truppe di Mosca sulla sponda sinistra. Lo riporta Espreso ...Proprio come la fallita conquista di Kiev, mantenereera diventato semplicemente ... la distruzione del ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia e la morte dicentomila soldati ...L'ex presidente russo su Twitter ha fatto sapere che "Mosca continuerà a riprendersi i suoi territori e per ovvie ragioni non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili armi di distruzion ...Il timore degli ucraini per la possibile drastica mossa della Russia: distruggere la diga vicina a Kherson per distruggere la città. Il presidente Zelenski, tuttavia, nelle scorse ore ha dichiarato: ' ...