Kate Winslet cuore d' oro | dona 20mila euro per salvare una bimba | ' Rischiava la vita per il caro bollette'

(Di sabato 12 novembre 2022) Kate Winslet ha il cuore grande. L'attrice di Hollywood ha deciso di corre in aiuto di una madre scozzese disperata. Sua figlia, Freya, ha bisogno di un supporto costante per restare in vita

Kate Winslet ha il cuore grande. L'attrice di Hollywood ha deciso di corre in aiuto di una madre scozzese disperata. Sua figlia, Freya, ha bisogno di un supporto costante per restare in vita. La donna ha quindi aperto una raccolta fondi su GoFundMe e raccontato le sue difficoltà alla Bbc. Kate Winslet ha letto la storia e subito donato l'intero importo necessario. Kate Winslet ha donato 17mila sterline a una donna scozzese dopo aver sentito la storia della sua famiglia alla BBC: Carolynne Hunter avrebbe dovuto pagare una bolletta elettrica molto alta. Venuta a conoscenza della storia tramite la Bbc, che aveva riportato le lamentele della donna, l'attrice Kate Winslet ha fatto una donazione alla famiglia, coprendo l'intero costo della bolletta.