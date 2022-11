Juventus | Gazzetta | ieri incontro con Kezman | agente di Milinkovic-Savic

La Gazzetta dello Sport

e Lazio si ritrovano nell'ultima partita prima dello stop al campionato. Le due squadre ...100 VERIFICA Pronostici e statistiche non ti bastano mai Entra nel nuovo canale Telegram di...Commenta per primo L'ex difensore dellae oggi commentatore tv, Andrea Barzagli, ha parlato del futuro del club bianconero alladello Sport non chiudendo all'ipotesi scudetto. DIFESA BUNKER - 'Quello che dà più all'occhio ... Tre gol in 20 giorni, Kean non si ferma più. Che farà la Juve Tutti gli scenari L'ex difensore della Juventus, Barzagli, si è espresso sulla situazione della squadra: i bianconeri ancora possono competere per lo scudetto ...La Juventus fa sul serio per Milinkovic-Savic. Secondo La Gazzetta dello Sport i dirigenti del club bianconero avrebbero avuto un incontro con l'agente ...