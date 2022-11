John Wick 4 | l’esplosivo trailer con Keanu Reeves di nuovo in azione

(Di sabato 12 novembre 2022) È stato rilasciato di recente il primoin italiano di4, ilsequel del franchise di successo con. Il lungometraggio uscirà nei primi mesi del 2023, a distanza di circa quattro anni dal capitolo precedente. Ecco cosa aspettarsi.e un’alta dose di adrenalina, così come nei precedenti film del franchise, sono alla base del quarto capitolo di. Basato sul soggetto di Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, come i tre titoli precedenti, vedrà nuovamente al centro delle vicende l’ex sicario, interpretato da. La star hollywoodiana rivestirà ancora una volta i panni dell’ormai noto e spietato ex assassino, alle prese con una nuova storia, non ...

Dopo3: Parabellum, Anjelica Huston interpreterà la Direttrice anche in Ballerina, spin - off della ...Parliamo del quarto capitolo di, che finalmente si fa vedere nelle prime sequenze all'interno del trailer ufficiale. Come ogni fan diricorderà bene, il 2023 sarà un grande anno ...The Continental, la serie prequel di John Wick in arrivo su Prime Video: ecco quando esce. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.John Wick è ancora una volta il discorso della città. Tra i discorsi su un gioco AAA e i recenti rapporti sugli spin-off pianificati, tutti stanno chiacchierando di nuovo di Baba Yaga. E questo viene ...