Jihadista dell' Isis italiano accusato di tortura L' arresto a Brescia

(Di sabato 12 novembre 2022) La polizia diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di, nei confronti del 28enne Samir Bougana, foreign fighter, nato a, di origini marocchine. L'uomo èdi «sequestro di persona e lesioni personali, aggravati dall'avere adoperato sevizie e agito con crudeltà nonché dalla finalità di terrorismo e'odio razziale». Bougana nato a Gavardo, nelno, da una famiglia marocchina, è attualmente detenuto nel carcere di Sassari, dove sta scontando una condanna a 4 anni per terrorismo ed è stato raggiunto dal nuovo ordine di custodia cautelare. Nel 2010 si è trasferito in Germania e quindi nel 2015 in Siria con la donna che poi è diventata sua moglie. Dopo aver aderito alla Jihad islamica, ...

E' accusato di sequestro di persona e lesioni personali,con l'aggravante delle sevizie, della crudeltà e'aver agito con finalità di terrorismo e odio razziale. Militante della Jihad,era andato ...Il presidente somalo All'indomani'attentato, il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha ...e al Shabaab (che in arabo vuol dire "la gioventù" ) e ha detto che d'ora in poi il gruppo... Tregua in Etiopia, ma proseguono le stragi jihadiste in Somalia La polizia di Brescia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Brescia, nei confronti del 28enne Samir ...In Spagna, la polizia nazionale ha arrestato un sospetto jihadista nella città di Blanca (Murcia) per la sua presunta collaborazione con un'organizzazione terroristica e auto-addestramento terroristic ...