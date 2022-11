Italia-Spagna 84-88 | Basket | tra Azzurri e pass mondiale c’è la Georgia

(Di sabato 12 novembre 2022) L’Italrimanda l’appuntamento con ilche ora potrebbe arrivare lunedì. Ieri contro laè arrivata una sconfitta, nonostante un’ottima prova da parte degli. La squadra di Pozzecco si è arresa solamente all’overtime per 84-88, complice anche un inarrestabile Jaime Fernandez, autore di 28 punti. Adesso quindi potrebbe essere la partita contro laa sancire la definitiva qualificazione ai prossimi mondiali, che comunque per ora non appare a rischio. Ecco dunque la sintesi di, il resoconto della sfida84-88 (crediti ItalTwitter)Unadegna del titolo che ...

La situazione in classifica diceprima (che già con l'Olanda può vidimare la qualificazione),seconda, Georgia e Islanda terze a pari punti: una vittoria o una sconfitta entro i 7 punti ...Italia - Spagna 84-88 OT highlights: le azioni principali della sfida del Gruppo L di Qualificazioni FIBA WC 2023.NAZIONALE - Il ct Gianmarco Pozzecco si lascia andare alle emozioni dopo Italia-Spagna, con gli azzurri battuti 88-84 in overtime a Pesaro. "Abbiamo detto in qu ...