Italia schiacciata dal peso dei migranti? No | Germania | Francia e Spagna ne accolgono di più

(Di sabato 12 novembre 2022) L’è prima perarrivati via mare, ma non per permanenza. Prima accoglienza sì, ma non definitiva. Per l’esattezza, secondo i dati più aggiornati dell’Oim all’11 novembre 2022, sono 90.297 isbarcati dall’inizio del 2022 nel nostro Paese a fronte dei 26.341 della, dei 7.684 della Grecia e dei 13.474 della piccola Cipro. Ma se andiamo a vedere quanti sono isbarcati inche poi decidono di restare nel nostro Paese, il numero delle richieste di asilo e ancor di più il numero di stranieri residenti in rapporto alla popolazione vedono l’sempre dietro molti altri paesi che non sono di primo approdo. Insomma, molti di coloro che arrivano insono “solo” di passaggio. Le loro destinazioni sono i paesi ...

la Repubblica

... la 25enne veterinaria roveretana morta in una stalla del Veroneseda una mucca il 3 ... É lei che spiega dello 'sciopero silenzioso dei veterinari' che sta prendendo piede in. 'Non ...... primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell'. Giornate Fai per le scuole I ... Ormai inesorabilmentedalle costruzioni adiacenti in cemento armato, costruite in aderenza ... Migranti, la bugia dell'Italia: sono Germania, Francia e Spagna i Paesi che accolgono molto di più L’Italia è prima per migranti arrivati via mare, ma non per permanenza. Prima accoglienza sì, ma non definitiva. Per l’esattezza, secondo i dati più aggiornati dell’Oim all’11 novembre 2022, sono 90.2 ...Se Isaiah Berlin fallì clamorosamente il suo pronostico, forse anche la fortunatissima definizione di Eric Hobsbawm non è così azzeccata. Considerazioni sullo ...