Italia | Grecia | Malta e Cipro insieme sui migranti | tutto il peso su di noi Bruxelles media fra Roma e Parigi

- I paesi di primo ingresso in Europa dal Mediterraneo definiscono 'increscioso e deludente' il mancato rispetto degli accordi sulla ricollocazione e invitano le Ong a rispettare le regole ...Intanto, in una dichiarazione congiunta,, Malta, Cipro e- i Paesi di primo ingresso in Europa nel Mediterraneo - definiscono 'increscioso e deludente' il mancato rispetto degli accordi ...I paesi di primo ingresso in Europa dal Mediterraneo definiscono "increscioso e deludente" il mancato rispetto degli accordi sulla ricollocazione e invitano le Ong a rispettare le regole internazional ...ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia, la Grecia, Malta e Cipro, in quanto Paesi di primo ingresso in Europa, attraverso la rotta del ...