Inter | Inzaghi | 'Lukaku? Felice vada al Mondiale Mi rimprovero i punti persi negli scontri diretti Speriamo domani'

... 4 gennaio, nello scontro diretto che può stabilire quale sarà l'obiettivo dell'in campionato: lo scudetto oppure un posto in Champions. Tempo anche di bilanci e Simonenon nasconde che,...Raggiunta la Roma di Rudi Garcia (2013), la Lazio di Simone(2020) e l'di Antonio Conte (2021). Questo, tuttavia, non è il miglior risultato della storia per i partenopei. Questi, ...Edin Dzeko sembrava destinato a rimanere all’Inter. Il bosniaco, in scadenza nel 2023, potrebbe strappare un altro anno di contratto grazie alle sue prestazioni. In questa prima fase, Dzeko si è dimos ...Federico Dimarco ha mandato un grande avvertimento al Napoli per quanto riguarda la lotta scudetto: l'Inter c'è ancora, ecco le sue parole.