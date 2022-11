Inter | Gazzetta | “Fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Skriniar”

Leggi su seriea24

(Di sabato 12 novembre 2022)- L’si prepara in vista del match di domani contro l’Atalanta, gara importante per i Nerazzurri che vogliono tenere testa alle prime del campionato, dopo aver perso punti importanti per strada. L’lavora assiduamente sul mercato in entrata, seguendo Jesus Vazquez dal Valencia e anche per rinnovare i pupilli della società. Uno di questi, è inevitabilmente Milan, lo Slovacco è stato cercato in estate dal Psg. Ecco cosa dice la, su un suovicino: “A breve, forse già la prossima settimana, potrebbe arrivare la sospirata firma sul. In ogni caso, non si andrà oltre il mese di novembre, volendo tenersi larghi con le tempistiche. Il primo incontro era servito alle parti per riannodare i fili e per ...