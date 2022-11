(Di sabato 12 novembre 2022) Unpassa soprattuto attraverso l'. Intuizioni che diventano progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente

ilGiornale.it

... il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'tecnologica, avevano ... Tirando le somme, un'opa totalitaria finalizzata al delisting della società "ci sembra la......filiera di mestieri che attorno a queste attività crescono possono percorrere un pezzo di... trova valore anche "l'introduzione di elementi di, integrazione, aumento della ... Innovazione, la strada percorribile per un futuro sostenibile Un futuro sostenibile passa soprattuto attraverso l'innovazione. Intuizioni che diventano progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente ...La Regione nel cuore della Silicon Valley con il Mindset Program, insieme a 10 start up innovative provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. Il presidente ...