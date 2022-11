Indiana Jones 5 | James Mangold smentisce le voci sulle proiezioni test

(Di sabato 12 novembre 2022) Il registaè intervenuto su Twitter per smentire leche parlavano di risultati disastrosi alledi5. Online si sono diffuse alcuneriguardanti delledi5 che avrebbero avuto dei risultati disastrosi, ma il registaha ora smentito le indiscrezioni. Il filmmaker non ha particolarmente apprezzato la diffusione delle notizie riguardanti il quinto capitolo delle avventure dell'archeologo interpretato da Harrison Ford. Il registaè venuto quindi a sapere delle indiscrezioni riguardanti l'esistenza di ben sei finali diversi di ...

