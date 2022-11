In mimetica per trafficare droga durante il lockdown | ex ufficiale arrestato è procuratore capo dell’Associazione arbitri D’Onofrio

(Di sabato 12 novembre 2022) L’exdell’esercito, Rosario, che secondo gli inquirentiilindossava lamilitare per potersi muovere liberamente e organizzare un traffico di stupefacenti, è ilitaliana(Aia).è solo una delle 42 persone – italiane, spagnole e albanesi – a carico delle quali la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Dda milanese per traffico internazionale di. Oggi, 12 di novembre, in Comitato nazionale, il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, ha annunciato le dimissioni del, presentate nelle ore ...

L'ex ufficiale medico dell'Esercito - secondo le indagini - anche nei periodi di lockdown in piena pandemia Covid avrebbe indossato unapoter muoversi più liberamente e si sarebbe ...Matrasportare i carichi di stupefacenti, in violazione delle restrizioni Covid all'epoca vigenti, si sarebbe fatto prestare la tutada un commilitone. "Oh mi ha appena fermato la ...C'è anche il nome di Rosario D'Onofrio, ex ufficiale dell'esercito e attuale procuratore capo dell'Aia (Associazione italiana arbitri) tra i 42 arrestati nell'operazione della Guardia di Finanza nell' ...L'ex ufficiale dell'esercito, conosciuto tra le bande di spacciatori con il nome di "Rambo", è stato arrestato con l'accusa di ...