Immobile costretto a fermarsi di nuovo | salta la Juventus

Weekend amaro per Ciro Immobile e la Lazio. L'attaccante biancoceleste, sembrava aver recuperato dall'infortunio, ma non è così. Infatti, non partirà per Torino: il giocatore della Lazio salterà la sfida contro la Juventus per un problema alla coscia accusato durante la rifinitura dell'ultima sfida dell'anno.

Corriere dello Sport

ROMA - Fremeva, non vedeva l'ora di rientrare. Il gol di Luka Romero, oltre a strappargli un sorriso, lo ha spinto a prolungare il riscaldamento. Mancavano 20 minuti e Sarri, come ha spiegato nella notte dell'Olimpico, aveva già fatto quattro sostituzione. Restava un cambio possibile. Infortunio Immobile, costretto a uscire al 28': Lazio in ansia, si teme un lungo stop. L'attaccante biancoceleste, che sembrava poter essere schierato contro i bianconeri, non ci sarà nell'ultimo match di A del 2022.