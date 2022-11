Immigrato accoltella camionista | Si era nascosto poi

QuiBrescia.it

Protagonista dell'azione violenta un giovaneche, dopo il fatto, si è allontanato scappando. La sua identità non è ancora nota ma gli agenti della sezione Volanti della Questura di ...Protagonista dell'azione violenta un giovaneche, dopo il fatto, si è allontanato scappando. La sua identità non è ancora nota ma gli agenti della sezione Volanti della Questura di ... Accoltella un collega a Costa Volpino, in carcere operaio 50enne TRIESTE - UDINE - Trieste e Udine. Sono queste le due città in regione che attualmente stanno soffrendo di più per il carico di immigrati irregolari provenienti dalla ...