Ilary-Totti | la guerra per la separazione mette a rischio la scuola calcio

(Di sabato 12 novembre 2022) Il centro sportivo di via di Castel Fusano dove ha sede ladi Francescorischia lo sfratto. Questo è quanto riporta il Messaggero oggi a seguito dell’udienza in tribunale che c’è stata ieri traBlasi e Francesco. Il centro sportivo alle porte di Ostia, che porta proprio il nome di, era stato acquistato dalla famiglia nel 2003 ma ora sarebbe di proprietà della moglie di Francesco: la showgirl sarebbe la proprietaria dell’impianto al 90 per cento. Le restanti quote apparterrebbero invece al cugino die al marito della sorella di, con il papà – Roberto Blasi – presidente della società. Sarebbe stata infatti la famiglia dia rivoluzionare il centro, dopo averlo preso in mano, ...

Ieri pomeriggio Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in tribunale ma sembra non si siano nemmeno salutati. Non una parola tra i due ex ma dopo l'udienza sembra ci sia stato un incontro seg ...