Nel 2020 Donaldaveva a sorpresa conquistato ildei latinos, 62 milioni di persone, un quinto della popolazione americana. Non aveva ottenuto più di tanto, in realtà: il...

Se dunque Biden sperava di comprare ildegli studenti , cancellando loro il debito contratto ... così si è ridotto il margine a favore dei Democratici nell'elettoratofemminile. Smacco ...... capovolgendo distretti che un tempo erano democratici in sicurezza e prendendo ampi spazi del/latino . Sebbene i risultati per i candidati sostenuti da Trump siano stati contrastanti , ... Il voto ispanico ha premiato DeSantis, l’anti Trump, e il Partito democratico Assieme alla Florida, dove è andato forte Ron DeSantis, l’altra area simbolo dello sfondamento di Trump era stata la valle del Rio Grande, nel sud del Texas. Gli exit poll mostrano però che i democr ...Testa a testa in Georgia, quasi certo il ballottaggio il 6 dicembre. Vittorie di peso per i dem a New York, confermate Hochul e Letitia James. In Pennsylvania battuto il trumpiano Oz, Whitmer rieletta ...