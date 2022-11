Il tetto contanti a 5mila euro spiegato bene | l’artigiano scrive al Corriere e confessa l’evasione “Ora vivrò molto più serenamente”

(Di sabato 12 novembre 2022) “Quando il limite all’uso del contante era di 1000dovevo inventarmi degli stratagemmi per depositare i soldi nel conto corrente, vivevo nel timore di essere segnalato all’Agenzia delle entrate“. Ora è più tranquillo Marco, artigiano di Varese che, dalla sezione deldella Sera dedicata alle lettere dei lettori, lancia una spiegazione chiara di quale funziona ha l’innalzamento deldel contante. “Sono uno dei tanti che fattura solo una parte delle sue entrate”, ammette candidamente il signor Marco, specificando che in questo modo ha la possibilità di risparmiare su Iva, contributi e Irpef. Ora, dopo il via libera dal Consiglio dei ministri al provvedimento sull’innalzamento del limite del contante, potrà spendere fino ain una volta sola, senza che nessuno sospetti del suo ...

