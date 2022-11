Il Tapiro d'oro a Chiara Ferragni per la visita 'esclusiva' al museo di Milano

Striscia la Notizia mette a segno un colpo da maestri con la consegna deld'all'influencer Chiara Ferragni per la vicenda del Museum of Dreamers . Fermata da Valerio Staffelli , l'influencer ha provato a dare una spiegazione su quello che era successo, ma non ...Il "tapiroforo" Valerio Staffelli va all'inseguimento dell'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni , a cui consegna ild'per la polemica scoppiata dopo la visita privata della famiglia dei Ferragnez e di alcuni loro amici al Museum of dreamers di Milano. Visita che si sarebbe prolungata più del previsto, ...Ieri sera, Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d'oro all'influencer Chiara Ferragni a causa della vicenda del Museum of Dreamers. Vediamo insieme cosa è successo.Dopo il primo tentativo fallito di consegnare un tapiro d’oro a Chiara Ferragni, l’indomito Valerio Staffelli, è riuscito a beccare la regina dei social per darle il suo primo animaletto dorato. In pr ...