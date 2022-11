Il ritorno di Di Maio | sarà Inviato Speciale Ue per la Regione del Golfo Persico?

(Di sabato 12 novembre 2022) La sua avventura con Impegno Civico è durata quanto un’ape in tangenziale. Ma per Luigi Dinonostante il flop elettorale e l’esclusione dall’attuale parlamento si sta per affacciare un’altra occasione. Che lo vedrebbe diventare un funzionario di altissimo livello per l’Unione Europea. Ad annunciare lo scoop è Repubblica che spiega che l’ex ministro degli Esteri non ha ancora la certezza di “avere il posto” ma ha ottime chance di farcela. Il quotidiano infatti racconta che “Diè entrato in una “short list” composta di quattro nomi: il suo, appunto, quello del greco Dimitris Avramopoulos (ex ministro ed ex commissario europeo), il cipriota Markos Kiprianou (ex ministro degli Esteri) e infine un ex ministro degli esteri slovacco”. Non solo: l’Italia sarebbe il paese favorito perché il più grande tra i quattro dei candidati finali. Inoltre il ...

