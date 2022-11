(Di sabato 12 novembre 2022) . Trentalange ne ha annunciato oggi le dimissioni. Tra le 42 persone arrestate due giorni fa a Milano perdic’è anche ildell’Associazione Italiana Arbitri,. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. I 42 arrestati sono tutti accusati di aver introdotto in Lombardia più di sei tonnellate di, tra marijuana e hashish. Trentalange, numero uno, ha già annunciato le dimissioni di, senza dare ulteriori spiegazioni in merito. “C’è anche il(associazione italiana arbitri),, ex ufficiale dell’esercito, tra i 42 ...

C'è anche ildell'Aia (associazione italiana arbitri), Rosario D'Onofrio, ex ufficiale dell'esercito, tra i 42 arrestati nell'operazione di due giorni fa della Guardia di Finanza nell'ambito dell'......di Trapani con una carriera in magistratura di 40 anni (in pensione da due), ha deciso di non presenziare né al bunker, che sarà intitolato a Falcone e Borsellino, alla presenza del... Il procuratore capo dell'Aia, Rosario D'Onofrio, arrestato per traffico internazionale di droga - ilNapolista D'Onofrio, secondo le indagini della Dda, è tra i 42 accusati di aver introdotto in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish ...